Sporting vence adversário sérvio na Liga dos Campeões de futsal

Triunfo dos leões por 4-2 contra o KMF Loznica-Grad 2018.

O Sporting cumpriu com as expectativas e derrotou por 4-2 os sérvios do KMF Loznica-Grad 2018, destacando-se já no Grupo A da Liga dos Campeões de futsal, que está a decorrer em Nápoles, Itália.

Ainda esta quarta-feira, vão jogar as outras duas equipas deste quadrangular, ou seja, o anfitrião Cittá di Eboli e os ucranianos do Uragan, mas o jogo entre o campeão luso e a equipa que é a base da forte seleção sérvia deve ser determinante para se saber quem avança para as meias-finais da competição.

No PalaJacazzi de Nápoles, os leões viram-se a perder logo aos 45 segundos, golo de Dudu, um dos dois brasileiros de grande qualidade ao serviço da formação sérvia.

Durou pouco a vantagem do Loznica-Grad - no segundo minuto, já Diogo Santos restabelecia o empate, no que foi a sua estreia a marcar na competição.

Depois, Anton Sokolov e João Matos acertaram na trave, quando o domínio já era claro por parte da formação lisboeta.

A vantagem 'leonina' surgiu finalmente aos 11 minutos, na sequência de bola parada, com o italo-brasileiro Cavinato a marcar após desvio de Zicky Té.

A três minutos do intervalo, e após novo remate ao poste, agora de Cavinato, Anton Sokolov fez o 3-1, em jogada individual.

A segunda parte continuou a pautar-se por domínio do Sporting, registando-se novo remate de Cavinato aos 'ferros'.

Contra a corrente, Dorde Rosic reduziu para 3-2, aos 23 minutos, enquanto, na baliza, Jakov Vulić impressionava pelas vezes que negava o golo aos 'leões'.

O 4-2 chegou a meio do segundo tempo: o espanhol Esteban Guerrero assistiu Anton Sokolov, que, dentro da área, "bisou" na partida.

O Loznica Grad ainda jogou com guarda-redes avançado, uma estratégia que não teve quaisquer resultados práticos, com o tempo a passar sem que tenha conseguido criar mais perigo.

Os 'leões' vão agora ter pela frente o Uragan Ivano-Frankivsk, da Ucrânia, quinta-feira (16:00), e depois os anfitriões do Cittá di Eboli (Itália), no sábado (19:30).

Apenas o primeiro classificado de cada um dos quatro grupos desta fase assegura a passagem para a final a quatro da competição.