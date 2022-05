"Sporting? Talvez a melhor equipa nacional da atualidade e uma das melhores do mundo"

Redação com Lusa

A final a oito da Taça de Portugal de futsal disputa-se entre quarta-feira e sábado no Pavilhão Multiusos de Sines.

Na antevisão da final a oito da Taça de Portugal de futsal, o treinador do Sporting, Nuno Dias, assumiu o objetivo de conquistar o segundo troféu mais importante do calendário nacional, mas frisou que, primeiro, é preciso superar o Candoso.

"Sabemos que para vencer esta competição temos de ultrapassar várias etapas e o nosso foco, agora, é na primeira final, com o Candoso. Estão moralizados por terem conseguido a permanência [na I Liga] na última jornada e vão jogar sem grandes responsabilidades e descomplexados, pois atingiram o seu objetivo", advertiu.

Um discurso que encontrou reflexo nas palavras do técnico adversário, que lembrou que o Candoso vai encontrar "talvez a melhor equipa nacional da atualidade e uma das melhores do mundo", e admitiu que os objetivos da sua equipa passam por "desfrutar do momento".

Os quartos de final decorrem na quarta-feira, com os encontros Marítimo - Eléctrico (11:00), Quinta dos Lombos - Leões de Porto Salvo (14:00), Sporting - Candoso (17:00) e Benfica - Caxinas (21:00).