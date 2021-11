Sporting supera Benfica no primeiro dérbi da época e agarra liderança

O Sporting venceu o Benfica por 5-2 e ascendeu à liderança do campeonato nacional de futsal.

A jogar em casa, o campeão foi mais forte e ganhou o dérbi. O Sporting bateu o Benfica por 5-2 e isolou-se na liderança da Liga Placard.

Ao intervalo, o Benfica estava em vantagem, por 1-2, através do autogolo de Miguel Ângelo e do golo de Jacaré. Para o Sporting, Cardinal faturou no livre de 10 metros.

Na segunda parte, só deu Sporting, que marcou por quatro vezes, por intermédio de Merlim (a dobrar), Caio Ruiz e Waltinho.

Com este resultado, o Sporting ascendeu à liderança isolada da Liga Placard. Os leões têm 24 pontos, mais três do que o grande rival Benfica, que é terceiro. O Fundão tem 22 pontos e está em segundo.