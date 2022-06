Sporting recebe Benfica e pode sagrar-se campeão de futsal

Se derrotar o Benfica pela terceira vez consecutiva na final do play-off, o Sporting conquista o 17º troféu de campeão

As equipas principais de futsal do Sporting e do Benfica voltam a defrontar-se este sábado à noite (21h00, Canal 11 e Sporting TV) no Pavilhão João Rocha, naquele que será o terceiro jogo da final do Campeonato Nacional. Depois de terem vencido o jogo 1 por 5-4 e do triunfo por 3-4 no segundo desafio, os leões, em caso de vitória neste terceiro embate, revalidam o título.

Esta sexta-feira, na antevisão aO dérbi que pode ser decisivo, João Matos, capitão dos verdes e brancos, reconheceu que o objetivo está mais perto, mas alertou para o facto de ainda nada estar decidido. "Estamos numa fase favorável, mas o Benfica vai sempre acreditar que pode vencer e, por isso, temos de entrar de forma dedicada, concentrada e empenhada para resolvermos a final neste jogo 3. Ainda assim, se isso não acontecer, também nada está perdido", apontou o jogador natural de Lisboa, que soma 180 internacionalizações pela Seleção de Portugal.

Do lado dos encarnados, Rocha, pivô brasileiro de 27 anos, foi o porta-voz e evidenciou a confiança benfiquista, apesar da desvantagem por 2-0 na eliminatória. "Um dos nossos focos é sermos campeões nacionais. Vamos lutar por isso, é o que resta nesta época e temos de a terminar com o título. Vamos confiantes para o jogo. Vai dar certo", vincou o internacional canarinho em 12 ocasiões, que vestiu a camisola leonina entre 2018 e 2021.