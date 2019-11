Sporting pondera apresentar candidatura para organizar final-four da Champions no Porto

Miguel Albuquerque, diretor para as modalidades e André Leitão, coordenador do gabinete de estratégia e planeamento das modalidades, estiveram no Super Bock Arena-Pavilhão Rosa Mota a vistoriar o recinto

O Sporting está a ponderar apresentar a Super Bock Arena-Pavilhão Rosa Mota, no Porto, para organizar a final-four da Liga dos Campeões. Miguel Abuquerque, diretor leonino para as modalidades, e André Leitão, coordenador do gabinete de estratégia e planeamento das modalidades, visitaram, esta terça-feira, o recinto.

O Pavilhão João Rocha, casa dos lisboetas, não tem a lotação mínima necessária para acolher as semifinais e a final da prova, ao passo que o Altice Arena, em Lisboa, estará ocupada. Assim sendo, o Sporting virou-se para a cidade do Porto e para o renovado Super Bock Arena-Pavilhão Rosa Mota. Ao que O JOGO apurou, o clube ficou agradado com as condições que encontrou, mas os lugares do recinto, que são variáveis consoante a disposição do mesmo estão, ainda assim, ligeiramente abaixo da lotação mínima exigida, que é de 5000 lugares problema que, porém, pode ser ultrapassável. Aliás, o Sporting tem grandes probabilidades de vencer dada a boa imagem que deixou em organizações anteriores de Rondas de Elite ou semifinais da antiga UEFA Futsal Cup.

De resto, sabe ainda O JOGO, o Sporting já reservou o Altice Arena para 2021.

O Sporting está inserido no Grupo B da Ronda de Elite da Champions, juntamente com Tyumen (Rússia, anfitrião do agrupamento), Ayaz (Cazaquistão) e Novo Vrijeme (Croácia). O Benfica encontra-se no Grupo C com o anfitrião Kairat (Cazaquistão), El Pozo Múrcia (Espanha) e Pesaro (Itália). A Ronda de Elite joga-se, para os clubes portugueses, entre 21 e 24 de novembro e passam à final-four os líderes dos quatro agrupamentos. A final-four está marcada para os dias 24 e 26 de abril.