Sporting perde com Palma nos penáltis e falha conquista da Liga dos Campeões

Redação com Lusa

O Sporting perdeu este domingo a final da Liga dos Campeões de futsal, ao ser derrotado pelo Palma Futsal, por 5-3, no desempate por grandes penalidades, após um empate a um golo.

Em Palma de Maiorca, Rivillos colocou os anfitriões da final-four em vantagem, aos 14 minutos, mas Zicky Té empatou aos 33, com Pany Varela a ser o único a desperdiçar uma grande penalidade.

Em sete finais da prova europeia de clubes, o Sporting continua com dois títulos (2018/19 e 2020/21), com o Palma a conquistar a Liga dos Campeões na sua estreia na competição.