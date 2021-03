Sporting mantém liderança ao empatar com o Benfica

Empate no Benfica-Sporting

Sporting mantém liderança do nacional de futsal com empate na Luz

O Sporting segurou a liderança da fase regular do campeonato nacional de futsal, ao empatar 1-1 frente ao Benfica, na Luz, em jogo da 26.ª jornada.

Com esta igualdade o Sporting mantém o primeiro posto, com 72 pontos, mais dois que o Benfica, e dificilmente haverá alterações na tabela até terminarem as quatro jornadas que faltam antes dos quartos de final.

Robinho, aos 19 minutos, inaugurou o marcador e na segunda parte, aos 29, Ezequiel Té fez a igualdade.

Neste confronto entre as duas melhores equipas de futsal em Portugal - antes deste jogo o Sporting tinha o melhor ataque com 173 golos marcados, mais 21 que o Benfica, e os "encarnados" a melhor defesa com 30 golos sofridos, menos quatro que os "leões" - o resultado só não foi um "mero adorno" porque estava a liderança do campeonato em causa. A classe e a emotividade estiveram sempre presentes.

Desde o primeiro segundo as duas equipas procuraram chegar ao golo e defender o melhor possível para não o sofrer. A rotação de jogadores e a troca constante visou não só refrescar a equipa, como também criar desequilíbrios no adversário em relação às marcações.

Embora o Benfica tivesse tido nos primeiros minutos mais remates à baliza defendida por Guita, a verdade é que os "encarnados" não o fizeram de forma enquadrada, ao contrário de Diego Cavinato, aos 08 minutos, que obrigou Martim Figueira a defesa apertada.

O mesmo acontecendo no lado oposto quando, aos 11, Tiago Brito esteve perto de inaugurar o marcador, mas Guitta defendeu.

A três minutos do intervalo, Cavinato voltou a testar os reflexos de Martim Figueira, contudo acabaria por ser o Benfica a abrir a contagem, aos 19 minutos, por intermédio de Robinho, que recebeu a bola "defendida" por Afonso Jesus, em cima da linha de golo, após um primeiro remate de Fits.

Na segunda parte, o jogo manteve a alta rotação, onde pressão ao portador da bola era o mote, para que o mínimo erro fosse aproveitado pelo adversário. Tanto Afonso Jesus, aos 22 minutos, como Jacaré, aos 24, Tiago Brito, aos 25, e Nislon, aos 26, não tiveram a frieza necessária para levar a melhor sobre o guarda-redes Guitta.

Com este "festival" de golos falhados, o Sporting conseguiu sair deste período de calafrios e viu Alex Merlim tentar a igualdade, por duas ocasiões, aos 27 minutos. Mas acabaria por ser o jovem Ezequiel Té (Zicky) a fazer o 1-1, aos 29, com um remate fulgurante à entrada da área do Benfica.

Aos 36 minutos, Chishkala viu o poste esquerdo da baliza do Sporting negar-lhe o 2-1. Nos últimos minutos, os comandados de Joel Rocha apostaram no 5x4, com Tiago Brito a fazer de guarda-redes avançado, mas o resultado acabou por não sofrer alterações.