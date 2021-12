Sporting junta-se a Benfica na final four da Liga dos Campeões de futsal

O Sporting junta-se ao Benfica, que também garantiu um lugar na fase decisiva da competição, bem como aos espanhóis do Barcelona e russos do Tyumen.

Sporting, atual campeão europeu, garantiu um lugar na final four da Liga dos Campeões de futsal, depois de empatar com os russos do Yekatrinburg, 1-1, em jogo do grupo B da Ronda de Elite.

No Pavilhão João Rocha, os "leões" empataram frente aos russos e garantiram o primeiro lugar no grupo, o único que conduz à "final-four" da competição, pois, apesar de terminarem com os mesmos sete pontos do Yekatrinburg, têm melhor diferença de golos.

