Sporting hegemónico com Nuno Dias ao leme

Desde que o técnico cantanhedense, eleito melhor treinador de clubes do mundo em 2021, assumiu as rédeas da equipa, o Sporting conquistou um total de 25 títulos, de entre os quais se destacam duas Ligas dos Campeões, nas épocas de 2018/19 e 2020/21.

Na última década, a equipa de futsal do Sporting exerceu um domínio avassalador sobre os adversários no panorama nacional, mas também elevou, ao mais alto nível, o nome do conjunto de Alvalade em termos internacionais.

Desde que Nuno Dias, de 49 anos, assumiu o comando técnico da turma leonina, na temporada de 2012/13, a formação verde e branca conquistou 25 títulos (sete campeonatos nacionais em nove possíveis, uma vez que, na época de 2019/20 não houve campeão devido à pandemia de Covid-19, seis Taças de Portugal, seis Supertaças, quatro Taças da Liga e ainda duas Ligas dos Campeões).

Com a revalidação do título na presente época, o Sporting sagrou-se campeão nacional pela 17ª vez na história e, desta forma, aumentou para mais do dobro a distância em relação ao eterno rival Benfica, segundo clube com mais troféus da competição, que soma oito conquistas.

Na fase regular da prova, os leões já tinham terminado no primeiro lugar da classificação, com 69 pontos (23 vitórias e três derrotas). O clube presidido por Frederico Varandas, contando já com a fase do play-off, foi ainda o ataque mais concretizador do torneio, com 149 golos marcados, e a defesa menos batida, com 54 tentos concedidos.

O máximo goleador do plantel no campeonato foi o ala Diego Cavinato, com 24 golos (apenas superado pelo benfiquista Ivan Chishkala, que apontou 26) e o jogador com mais assistências da equipa e da Liga Placard foi Alex Merlim, internacional italiano por 104 ocasiões, que somou 24 passes decisivos.

A nível interno, o Sporting fez mesmo o pleno. Além do campeonato, levantou a Taça de Portugal (vitória por 3-4 sobre o Benfica na final), a Taça da Liga (triunfo por 5-2 novamente diante dos encarnados) e a Supertaça (goleada por 7-2, mais uma vez contra as águias). Nas competições da UEFA, foi vice-campeão da Europa, ao perder na final da Liga dos Campeões por 4-0 contra o Barcelona em Riga, capital da Letónia.