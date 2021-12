Sporting goleia rival Benfica e conquista Supertaça

Triunfo folgado construído essencialmente na segunda parte. Guita, guarda-redes do Sporting

Acabou desequilibrada a favor do Sporting a Supertaça 2021 de futsal. Os leões, campeões nacionais em título, bateram o rival Benfica, por 7-2, e conquistaram o primeiro título oficial da época.

Depois de uma primeira parte com duas reviravoltas, com o Benfica a virar de 1-0 para 1-2 e o Sporting, logo a seguir, a virar de 1-2 para 3-2, os leões dominaram o segundo tempo, marcando por quatro vezes, duas delas através do guardião Guita.

O Sporting conquistou, assim, a 10ª Supertaça da sua história, a quarta consecutiva. Nos últimos 11 dérbis, apenas um triunfo para os encarnados e oito para os leões