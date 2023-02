Sporting e Benfica jogam em Palma de Maiorca fase final da Champions

Fase final da Liga dos Campeões de futsal marcada para maio.

O Sporting e o Benfica vão disputar a final four da Liga dos Campeões de futsal em Palma de Maiorca, com a UEFA a informar que o anfitrião da fase final será o Mallorca Palma Futsal.

A fase final da competição, a realizar entre 5 de maio, com os jogos das meias-finais, e 7, com a final, decorrerá na Palma Arena, pavilhão com capacidade para 6.607 espectadores, e além dos clubes portugueses e do organizador, terá também o Anderlecht.

São estas quatro equipas que tentam a conquistam do título europeu de clubes de futsal, depois de terem vencido os respetivos grupos da ronda de elite, com a Anderlecht a ficar à frente do campeão em título, Barcelona, no Grupo D.

No seu grupo, o Benfica terminou à frente dos checos do FK Chrudim, dos malteses do Luxol St.Andrews e dos cazaques do Kairat, campeões europeus em 2013 e 2015, e o Sporting venceu o grupo com os ucranianos do Uragan, os italianos do Feldi Eboli e os sérvios do Loznica.

Na competição, o Sporting é finalista vencido em título, tendo perdido a última final, com o Barcelona (4-0), numa edição em que o Benfica terminou em terceiro.

Os leões sagraram-se campeões, diante do mesmo Barcelona (4-3), em 2020/21, e frente ao Kairat (2-1), em 2018/19, e o Benfica em 2009/10, diante dos espanhóis do Inter FS (3-2 após prolongamento), em final disputada em Lisboa.