Sporting e Benfica já conhecem os adversários na Liga dos Campeões de futsal

O Sporting defronta o Ayat (Cazaquistão), o Novo Vrijeme Makarska (Croácia) e o Pula (Croácia), e o Benfica joga com o Kherson (Ucrânia), o Haladás (Hungria) e o United Galati (Roménia) na Liga dos Campeões de futsal, ditou hoje o sorteio.

Os jogos da fase principal decorrem de 25 a 30 de outubro, sendo que o Sporting, que perdeu a final de 2021/22 para o FC Barcelona, terá como anfitriã no grupo 2 a formação croata do Novo Vrijeme Makarska e o Benfica, no 4, a romena do United Galati.

Os três primeiros classificados de cada um dos quatro grupos avançam para a ronda de elite, juntamente com os quatro vencedores dos outros quatro grupos, a disputar por equipas de menor "ranking".

A fase principal conta já com a presença de 24 equipas, entre as quais o Sporting e o Benfica, sendo que as restantes apuradas sairão de um lote de 32, obrigadas a disputar a fase preliminar.

A ronda de elite será disputada de 22 a 27 de novembro e apura quatro equipas para as meias-finais e, consequentemente, final, a disputar na primavera de 2023, em data e local ainda a definir pela UEFA.