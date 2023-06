Sporting confirma saída de internacional português

Leões despedem-se de Erick Mendonça em vídeo

O Sporting confirmou este domingo a saída do jogador de futsal Erick Mendonça, com o internacional português a deixar os leões em final de contrato e com vários títulos no currículo.

É através de um vídeo divulgado nas redes sociais, com vários momentos da carreira do jogador ao serviço do Sporting, que os leões se despedem de Erick Mendonça, que é considerando "um verdadeiro leão".

O Sporting termina a mensagem com um "até já", numa altura em que o jogador de 27 anos é associado aos espanhóis do Barcelona.

Erick Mendonça chegou ao Sporting em 2012/13, proveniente da Quinta dos Lombos, acabou por sair em 2015/16, para regressar aos leões em 2018/19, fixando-se com um dos elementos preponderantes da equipa orientada por Nuno Dias.

O universal conquistou diversos troféus pelo Sporting, como duas Ligas dos Campeões e todos os títulos nacionais em disputa, a que junta o Campeonato do Mundo e o Campeonato da Europa ao serviço da seleção portuguesa.