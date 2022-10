Sporting começa Liga dos Campeões de futsal com o pé direito

Em Makarska, na Croácia, a formação orientada por Nuno Dias bateu o Pula.

O Sporting estreou-se na Ronda Principal da Liga dos Campeões de futsal com uma vitória sobre os croatas do Pula, por 5-3, numa partida do grupo 2.

Em Makarska, na Croácia, os bicampeões nacionais abriram o ativo à passagem do minuto nove, através do fixo Tomás Paçó. Contudo, aos 12", o capitão David Mataja, servido pelo guardião Darko Milanovic, restabeleceu a igualdade. Instantes depois, Manolo Bilic viu cartão vermelho por agressão a Esteban Guerrero e, em superioridade numérica, os leões chegaram ao segundo, por Anton Sokolov. Porém, antes do intervalo, o Pula voltou a empatar. David Mataja, de penálti, bisou no encontro.

No segundo tempo, Zicky Té, Diego Cavinato e Pauleta apontaram os golos do triunfo da formação orientada por Nuno Dias, com David Mataja a completar o hat-trick. Esta quinta-feira, dia 27, o Sporting defronta o SK Ayat, do Cazaquistão (17h00, Canal 11), seguindo-se o Novo Vrijeme, da Cróacia, no sábado, dia 29 (19h30, Canal 11).