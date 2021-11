Sporting com apoio de peso no dérbi frente ao Benfica: Varandas e futebolistas dos leões

Matheus Nunes, Esgaio, Nuno Santos, Porro, Tabata e Neto estão no João Rocha a ver o jogo entre Sporting e Benfica. Frederico Varandas também presente

Seis jogadores do Sporting não quiseram perder o primeiro dérbi da temporada de futsal, entre Sporting e Benfica. Nas bancadas do João Rocha estão presentes Matheus Nunes, Esgaio, Nuno Santos, Porro, Tabata e Neto, que têm vibrado com o embate entre os dois eternos rivais, ainda a decorrer.

Frederico Varandas, presidente dos leões, também está presente e a seguir o encontro. Quem ganhar salta para a liderança da fase regular da Liga Placard, pois ambas as equipas estão no segundo posto, com menos um ponto que o líder Fundão.