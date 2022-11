Sporting assegura final four da Liga dos Campeões de futsal

Na final four, os leões vão encontrar o Benfica, os espanhóis do Palma Futsal e os belgas do Anderlecht, que superaram no seu grupo o Barcelona por um golo.

O Sporting assegurou o apuramento para a final four da Liga dos Campeões de futsal, ao derrotar os italianos do Città do Eboli por 5-0, na terceira e última jornada do grupo A.

Em Eboli, Itália, os leões foram claros dominadores do grupo, que venceram com o pleno de vitórias, e não deram hoje qualquer hipótese à equipa anfitriã da poule de discutir o resultado.

Zicky Té (10 minutos), Cavinato (21), Miguel Ângelo (26), Diogo Santos (32) e Sokolov (33) foram os autores dos golos 'leoninos', garantindo um triunfo sem contestação ao Sporting, vencedor da prova em 2019 e 2021.

Na final four, os leões vão encontrar o Benfica, os espanhóis do Palma Futsal e os belgas do Anderlecht, que superaram no seu grupo o Barcelona por um golo.