Sporting aplica "chapa 10" e fecha fase regular no primeiro lugar

O Braga acabou na segunda posição, enquanto Portimonense e Azeméis descem de divisão.

Na 22ª e última jornada da fase regular da Liga Placard de futsal, o Sporting goleou o Ferreira do Zêzere (10-2), no Pavilhão João Rocha, e assegurou o primeiro lugar.

No jogo 500 de Nuno Dias no comando da formação verde e branca, o ala internacional italiano Diego Cavinato foi o elemento em maior destaque do lado dos leões, ao apontar um hat-trick.

Nicolas Tomé, na própria baliza, Bernardo Paçó, Esteban Guerrero, Hugo Neves, Pauleta, Alex Merlim e Anton Sokolov apontaram os restantes golos da equipa de Alvalade, enquanto Nicolas Tomé e Costelinha marcaram para os visitantes.

Já o Braga triunfou na receção ao Portimonense - que, com este desaire, acabou por se juntar ao já condenado Azeméis, descendo de divisão -, por 8-2, terminando, assim, no segundo posto. O Benfica já sabia que não ia sair da terceira posição, mas não facilitou contra o Eléctrico (4-0).

Quem acabou por se salvar da despromoção na derradeira ronda foi o Candoso, que bateu o Caxinas (3-1). Agora, os oito primeiros classificados desta fase vão disputar o play-off para determinar quem será o campeão nacional da presente temporada, sendo que emparelhamento dos quartos de final é o seguinte: Sporting-Caxinas, Braga-Fundão, Benfica-Quinta dos Lombos e Leões de Porto Salvo-Eléctrico.