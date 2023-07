Sporting anuncia reforço e empréstimo no futsal: "Já houve vários casos, como o Erick e o Wesley"

Rúben Teixeira chega ao emblema leonino proveniente do Caxinas, mas vai ser emprestado ao Leões de Porto Salvo

O Sporting anunciou esta segunda-feira mais um reforço para a equipa de futsal. Trata-se de Rúben Teixeira, jovem ala proveniente do Caxinas.

Com 19 anos, o jogador já se estreou pela seleção A e, por agora, vai prosseguir a carreira no Leões de Porto Salvo, por empréstimo do emblema leonino.

"É um sentimento muito grande, estou muito feliz por poder representar a melhor equipa de Portugal e do mundo e estou ansioso por poder trabalhar com os melhores jogadores e o melhor treinador do mundo. Vou poder jogar no escalão principal, numa das melhores ligas do mundo, e já houve vários casos aqui no Sporting, como o Erick e, agora, o Wesley, de jogadores que cresceram muito e voltaram", afirmou em declarações aos meios de comunicação do clube.