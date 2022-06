Sorteio do Mundial de futsal já tem data marcada

Ronda principal da fase de qualificação terá 36 equipas divididas em 12 grupos de três.

O sorteio da fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de Futsal de 2024 será realizado a 7 de julho, em Nyon, pelas 12h30 (hora de Portugal Continental).

A Ronda Principal do apuramento para o Campeonato do Mundo de Futsal terá 36 equipas divididas em 12 grupos de três (com jogo fora e em casa).

Os vencedores dos grupos, assim como os quatro melhores segundos classificados, seguem diretamente para a Ronda de Elite. Os restantes oito segundos classificados terão de passar por um play-off.

Portugal, bicampeão da Europa e vencedor do Mundial de 2021, na Lituânia, lidera atualmente o ranking da UEFA, e é uma das 23 seleções que entraram diretamente para a Ronda Principal.