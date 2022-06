Declarações de Nuno Dias, treinador do Sporting, no final do encontro com o Benfica (5-4)

Reação à vitória: "Duas horas e meia de jogo? Para mim é uma surpresa. Quem teve a ganhar foram os adeptos, de uma forma geral. Tivemos um espetáculo de futsal extraordinário. O jogo teve tudo, cinco para quatro, golos de estratégia, golos de contra-ataque. Muitos dos jogadores do Benfica terminaram em dificuldades. É sinal que se entregaram. É uma vitória justa, mas o Sporting encontrou um adversário forte, que joga bem. Está 1-0. Faltam duas vitórias ao Sporting e três ao Benfica."

Final será decidida no quinto jogo? "O nosso pensamento é quarta-feira. Recuperar os atletas e que estejam no máximo. Temos de preparar o jogo 2. O Sporting ganhou com justiça, contra um Benfica muito forte. Só uma grande equipa é que vem jogar assim ao Pavilhão João Rocha."