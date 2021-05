Só um clube faria Nuno Dias deixar o Sporting: o técnico revela qual

Leões sagrar-se campeões europeus de futsal e estão de regresso a Lisboa

Há nove épocas no Sporting, o técnico Nuno Dias, acabado de se sagrar campeã da Europa de futsal, quer manter-se em Alvalade, revelando que apenas um clube o faria mudar de ideias.

"Não penso no estrangeiro. Só há um clube da dimensão do Sporting que me faria ir para o estrangeiro, que é o Barcelona. Em termos mediáticos, pela massa adepta, que me poderia fazer pensar em algo. Mas estou tão bem aqui, quero permanecer e continuar a ganhar", atirou o treinador dos leões, que a propósito do que lhe falta conquistar foi bastante claro: "Três Ligas dos Campeões, seis campeonatos, seis Taças, seis Supertaças, quatro Taças da Liga. Falta vencer sempre mais... Não tenho outra postura", disse à margem da receção dos leões na Câmara Municipal de Lisboa.