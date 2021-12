Declarações do treinador Pulpis após o jogo Sporting-Benfica (7-2), da Supertaça de futsal, disputado em Gondomar.

Análise ao jogo: "Houve um jogo antes e depois da expulsão. Dentro de um jogo equilibrado, estávamos a ser ligeiramente melhores. Tivemos minutos fantásticos, controlámos muito bem o Sporting e tivemos muito mérito ao primeiro golo sofrido. A partir do cartão vermelho [ao Jacaré], perdemos a cabeça. É certo que o empate 2-2 chegou a poucos segundos de terminar a situação de inferioridade numérica, que defendemos bastante bem. Com 50 segundos para jogar, cometemos um erro que não tem justificação e jamais se pode cometer a este nível. Se somos capazes de jogar 17 minutos a um nível altíssimo, temos de seguir assim, mas desaparecemos do jogo. Houve mais desequilíbrio na segunda parte e só nos resta pedir desculpas aos adeptos pela imagem deixada. Temos de nos levantar. Temos outro jogo no domingo [diante do Eléctrico, para o campeonato] e gostaria de pensar que pode ser um ponto de inflexão e vamos aprender algo com isto, tentando que da próxima vez não ocorra."

Duelos com o Sporting: "Os dois jogos que fizemos esta temporada contra o Sporting foram distintos. No jogo de Alvalade, houve uma ou outra circunstância extradesportiva, mas fizemos uma primeira parte fantástica. Já este jogo foi mais ou menos um pouco do mesmo, mas contra uma equipa como o Sporting não podemos jogar 15 ou 20 minutos, mas 40."

Impacto do resultado? "É difícil dizer. É claro que temos de nos levantar. Domingo há um jogo muito difícil e não há tempo para lamentações. Depois disso, teremos tempo para analisar este jogo. Temos de nos levantar rapidamente, porque não temos tempo nem podemos falhar na próxima partida. Caso contrário, vamos ter um problema grande."