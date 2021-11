Sérvia vai ser adversária de Portugal na fase de grupos do Europeu

No Europeu, vai integrar o grupo A, juntamente com Portugal, atual campeão europeu e mundial, os Países Baixos, país organizador, e ainda a Ucrânia.

A Sérvia ganhou em Minsk à Bielorrússia, no play-off de acesso ao Campeonato da Europa de futsal Países Baixos'2022, onde vai ser um dos adversários de Portugal na fase de grupos da competição.

Depois de 3-1 na primeira mão, disputada em casa, a Sérvia confirmou o favoritismo e triunfou de novo, agora por 3-2 no pavilhão do adversário.

No Europeu, vai integrar o grupo A, juntamente com Portugal, atual campeão europeu e mundial, os Países Baixos, país organizador, e ainda a Ucrânia.

A seleção lusa inicia a defesa do título a 19 de janeiro justamente contra a Sérvia, ditou o sorteio realizado no passado dia 18 de outubro em Zeist, Países Baixos.

A Sérvia foi o adversário de Portugal nos oitavos de final do Campeonato do Mundo Lituânia'2021, com os portugueses a vencerem por 4-3 após prolongamento.

No total dos nove confrontos diretos, o saldo é francamente favorável aos lusos, que venceram por oito vezes e perderam apenas uma, no Euro'2016 disputado em Belgrado.