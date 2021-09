"Sérvia? Dificilmente nos vão surpreender, estamos preparados"

Portugal vai defrontar a Sérvia nos oitavos de final do Mundial de futsal

Redação com Lusa

Pany Varela considera difícil a Sérvia surpreender Portugal nos oitavos de final do Mundial.

O ala Pany Varela considerou esta quinta-feira que a seleção portuguesa dificilmente será surpreendida no jogo com a Sérvia, dos oitavos de final do Mundial de futsal, pois estão "preparados" para "dar a volta" ao adversário.

"Sabemos o que vamos encontrar. Uma equipa aguerrida, que tem uma mistura muito interessante de jogadores mais experientes com jogadores jovens, que gosta muito do contacto físico, paciente, mas nós somos Portugal. Temos também de nos focar em nós. Sabemos o que temos de fazer para dar a volta à equipa da Sérvia. Dificilmente nos vão surpreender, porque nós estamos preparados", assegurou, aos jornalistas.

Em antevisão ao encontro frente à equipa dos Balcãs, na sexta-feira, na cidade lituana de Kaunas, Pany Varela lembrou que a Sérvia "não é um adversário desconhecido", pois já se cruzou algumas vezes com a equipa das "quinas", em jogos nivelados que o jogador espera que continuem a ser favoráveis aos campeões europeus em título.

"Temos de saber o que queremos fazer. Como os outros olham para nós, pouco importa. Tem de ser como é que nós olhamos para os outros, a desconfiar sempre, a querer vencer sempre e ser Portugal, ou seja, jogar com alegria, confiança, motivado e a saber onde queremos estar e o que queremos fazer para lá chegar", expressou o ala.

Pany Varela, de 32 anos, afirmou que tem feito, durante a prova, "aquilo que a equipa tem prometido", ressalvando que tem o propósito de "dar o melhor" de si, "em prol do coletivo", que ganhará confiança se manter a baliza inviolável frente aos sérvios.

"Nós, "a priori", nunca queremos sofrer golos, mas também sabemos que o futsal é um desporto de golos. [Queremos] tentar sofrer o menos possível e, se possível, não sofrer, pois isso traz confiança, mas, mais importante, é sabermos que queremos vencer e o que temos de fazer para vencer", realçou o atleta que representa o Sporting.

O tempo mais prolongado de preparação para este jogo também foi "completamente programado", conseguido através do objetivo alcançado de terminar o Grupo C como líderes, permitindo olhar e trabalhar esta partida "com mais intensidade" nos treinos.

O encontro entre Portugal e a Sérvia, a contar para os oitavos de final do Mundial de futsal, está agendado para sexta-feira, às 20h00 (18h00 em Lisboa), na Zalgirio Arena, em Kaunas. O vencedor defrontará, nos "quartos", a Espanha ou a República Checa.