"Serão jogos de excelência, que vão ser acompanhados por todo o mundo"

Joel Roca, treinador do Benfica, aborda a ambição da equipa antes dos quartos de final da Champions de futsal.

O treinador do Benfica, Joel Rocha, afirmou que qualquer uma das oito equipas presentes na fase final da Liga dos Campeões de futsal "pode ser vencedora", partindo todas "em igualdade de favoritismo e de circunstâncias".

A "final a oito" da prova continental concentra-se numa semana, em Zadar, na Croácia, onde o Benfica defronta os cazaques do Kairat nos quartos de final, focando-se no que controlam "a 100%", ou seja, a própria "identidade, organização, comportamentos, ações e reações".

"Qualquer uma das oito equipas presentes em prova pode ser vencedora. Todas as equipas vão viajar para a Croácia na intenção de vencer a prova, seja o primeiro ou o oitavo do ranking. As oito equipas partem, neste pressuposto, em igualdade de favoritismo e de circunstâncias", considerou Joel Rocha, em declarações à agência Lusa.

O técnico das águias entende que o jogo frente ao Kairat é o "mais equilibrado" dos quartos de final, até pela ordenação classificatória das duas equipas no ranking europeu, no qual o Benfica ocupa a quinta posição e os cazaques a quarta, o que "já pressupõe equilíbrio".

"Não tenho a menor dúvida de que será um jogo muito dividido, em que tudo iremos fazer para estar mais tempo concentrados, focados, disponíveis, atentos e preparados para o que o jogo ditar e para que, no final dos 40 minutos, podermos sair vencedores desse jogo", afirmou.

Na edição passada, os dois conjuntos encontraram-se na Ronda de Elite, com vitória encarnada por 5-3, mas numa altura em que ambas estavam eliminadas, não havendo "semelhanças nenhumas em relação a esse jogo", assente nas diferenças nos dois plantéis.

"Nós temos o Tayebi, que estava no Kairat e que os conhece bem, mas o Kairat tem o Fernandinho, que esteve no Benfica e nos conhece bem. Portanto, são duas equipas que se vão cruzar e que se conhecem bem", alertou o técnico, no Benfica há sete temporadas.

Para a Liga dos Campeões, Joel Rocha recebeu a boa notícia de ter o plantel todo disponível, com as recuperações dos guarda-redes André Sousa e Diego Roncaglio e dos pivôs Hossein Tayebi e Jacaré, que tinham estado ausentes dos últimos compromissos por lesão.

"Felizmente, com o trabalho de todos os nossos departamentos envolvidos, o Benfica vai viajar para a Croácia com o plantel totalmente disponível e apto. Depois, competirá às minhas responsabilidades e decisões a gestão e otimização do plantel", frisou o treinador.

Os jogadores estão, "a cada dia que passa, cada vez mais e melhor preparados para viajar e prontos a que o árbitro apite para começar a jogar", com vontade de mostrar as suas capacidades e qualidades no primeiro jogo, com o intuito de "vencer e continuar em prova".

"Tenho a convicção de que o plantel tem capacidades e aptidões, que a preparação aproxima da excelência. Tudo isto envolvido, com o nosso comprometimento, ambição e vontade, podem aproximar-nos de vencer, mas o resultado é apenas e só uma consequência", vincou.

Assim, o objetivo do Benfica passa por "chegar na quarta-feira preparado a enfrentar o Kairat olhos nos olhos, corajosos e com identidade", de forma a superar o adversário e continuar na prova, que apresenta "um enquadramento competitivo de excelência e de eleição".

"Serão jogos de excelência, que vão ser acompanhados por todo o mundo. A mim, particularmente, satisfaz-me, mas, fosse qual fosse o enquadramento competitivo, a nós compete-nos preparar a equipa para se apresentar no melhor das suas capacidades", disse.

O Benfica, que venceu a Liga dos Campeões em 2009/10, defronta o Kairat na quarta-feira, às 15:00 locais (14:00 em Portugal continental), e, em caso de triunfo, encara, no sábado, o vencedor da partida entre o campeão europeu Barcelona, de Espanha, e o FK Dobovec, da Eslovénia.

A final está marcada para segunda-feira, às 20:00 locais (19:00), com todos os jogos no pavilhão Dvorana Kresimir Coric, em Zadar, na Croácia.