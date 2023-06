Semifinal de futsal entre Braga e Benfica acaba com agressões

A polícia teve de intervir para separar jogadores e elementos ligados aos dois clubes

O Benfica venceu o Braga no jogo 3 da semifinal de futsal, por 3-2, garantindo lugar na final do play-off contra o Sporting, mas a partida disputada no Minho terminou com incidentes lamentáveis. Jogadores e elementos do staff das duas equipas envolveram-se em confrontos e a polícia teve de intervir.

As imagens da confusão não foram transmitidas, mas terá sido o festejo efusivo de Gonçalo Alves, team manager das águias, a irritar o adversário, nomeadamente o capião do Braga Tiago Brito, que reagiu, gerando-se depois os incidentes entre as duas equipas.

Recorde-se que o jogo um da final está agendado para sábado, 10 de junho, às 20h30, no Pavilhão João Rocha, mas tendo em conta o sucedido esta noite, o Benfica poderá ter alguma baixa, dado que foram exibidos alguns vermelhos.