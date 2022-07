Selecionador ucraniano após goleada da Espanha: "As raparigas ficaram chateadas..."

Declarações de Oleg Shaytanov, selecionador ucraniano, após o Ucrânia-Espanha (0-9), das meias-finais do campeonato da Europa de futsal feminino, disputado em Gondomar

Resultado: "Em primeiro lugar, congratulo a Espanha por ter alcançado a final. Não foi um jogo muito fácil para nós, mas percebemos todos que defrontámos a campeã em título. O que posso dizer sobre as minhas jogadoras é que deram 100% dentro de campo, mas, infelizmente, não conseguimos o nosso objetivo".

Culpados? "Não quero individualizar, até porque este resultado é responsabilidade de todas e não de alguém em específico. A Espanha é uma boa equipa e tem nomes muito fortes".

​​​​​​​Espírito no balneário? "As raparigas ficaram chateadas com o resultado de hoje, mas desde o início entendemos que não teríamos muitas chances e esta partida será importante para nós. Elas estavam chateadas no balneário, mas saíram de lá apenas a pensar no próximo compromisso".