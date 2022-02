Selecionador feminino pré-convoca 15 atletas para o Campeonato da Europa

Portugal defronta a Rússia por um lugar na final. Lote de eleitas será, refere a Federação Portuguesa de Futebol, reduzida, até 20 de março, para 14 jogadoras (menos uma)

Luís Conceição, selecionador nacional feminino, revelou, esta segunda-feira, o lote de 15 atletas pré-convocadas para representar Portugal na fase final do Europeu de futsal, cuja segunda edição vai ocorrer no Pavilhão Multiusos de Gondomar, entre 25 e 27 de março.

A lista é composta pelas guarda-redes Ana Catarina (Benfica), Odete Rocha (Nun'Álvares) e Marta Costa (Benfica); pelas universais Ana Azevedo (Vermoim) e Fifó (Città de Falconara), pelas alas Cátia Morgado (Nun'Álvares), Pisko (Nun'Álvares), Sara Ferreira (Benfica), Loira (Nun'Álvares), Taninha (Nun'Álvares), Carolina Pedreira (Sporting) e Carolina Rocha (Novasemente), pelas pivôs Carla Vanessa (Nun'Álvares), Janice Silva (Città de Falconara) e, por fim, pela fixo Inês Fernandes (Benfica). O Nun'Álvares é o clube mais representado na Seleção Nacional (seis jogadoras).

A ala Carolina Rocha é a única estreante e, a par de Ana Catarina, que esteve lesionada, a única novidade face ao último estágio, realizado na semana passada.

O lote de eleitas, que inclui dez atletas presentes no Euro'2019, será, refere a Federação Portuguesa de Futebol, reduzida, até 20 de março, para 14 jogadoras (menos uma), número máximo autorizado pela UEFA.

Portugal é vice-campeão em título e, na meia-final do Europeu, vai defrontar a Rússia. A Espanha, vencedora aem 2019, irá disputar com a Ucrânia a outra vaga na final.

A Seleção Nacional apurou-se para a fase final do Europeu de 2022 em outubro do ano passado, ao vencer o Grupo 2 de qualificação, com nove pontos: triunfos ante Eslovénia (6-0), Polónia (7-2) e Croácia (16-1).