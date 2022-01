Seleção soma 30 jogos oficiais sem derrotas: último desaire foi em 2016

Em jogos oficiais, Portugal não perde desde 2016, nas meias-finais do Mundial, frente à Argentina.

Portugal somou, no domingo, o 30.º jogo consecutivo sem derrotas em jogos oficiais, com uma vitória por 4-1 sobre os Países Baixos, no Euro'2022 de futsal. A última derrota da Seleção portuguesa aconteceu no Mundial'2016, nas meias-finais, diante da Argentina, a 28 de janeiro desse ano.

Desde aí, a equipa das Quinas disputou, oficialmente, as seguintes partidas:

- o jogo do terceiro e quarto lugar diante do Irão, no Mundial 2016 (outubro de 2016);

- três jogos de qualificação para o Euro'2018 (abril de 2017);

- cinco jogos da fase final do Euro'2018 (em janeiro e fevereiro de 2018);

- três jogos da fase principal de qualificação para o Mundial-2021 (em setembro de 2019);

- três jogos da ronda de elite de qualificação para o Mundial-2021 (em janeiro e fevereiro de 2020);

- seis jogos de qualificação para o Euro'2022 (em fevereiro, março e abril de 2021);

- sete jogos no Mundial'2021 (setembro e outubro de 2021);

- dois jogos no Euro'2022 (janeiro de 2022).

O próximo desafio de Portugal está marcado para domingo, 28 de janeiro, frente à Ucrânia. É o terceiro jogo da fase de grupos do Euro'2022, no dia em que a equipa de Jorge Braz completará cinco anos e quatro meses (1948 dias) de invencibilidade em jogos oficiais.