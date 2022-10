Seleção portuguesa sub-19 de futsal bate Espanha no torneio de Montaigu

Redação com Lusa

Além da Espanha, a seleção portuguesa vai defrontar ainda as congéneres de França, na quinta-feira, a partir das 19h00 (hora portuguesa) e da Finlândia, no sábado, às 14h30.

A seleção portuguesa sub-19 de futsal estreou-se esta quarta-feira com uma vitória por 3-0 sobre a congénere espanhola, em jogo do Torneio de Montaigu, em França.

A equipa lusa adiantou-se no marcador aos nove minutos, por Manuel Campos, resultado com que se chegou ao intervalo, mas, na segunda parte, ampliou a vantagem com mais dois golos, por Pedro Santos, aos 24, e por Tomás Colaço, aos 40.

