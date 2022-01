Portugal sagrou-se campeão mundial de futsal em 2021.

Portugal é uma das seleções nomeadas para Melhor Seleção masculina do Mundo, num prémio entregue pela Futsal Planet e relativo ao ano de 2021. A equipa portuguesa, vencedora do Mundial de futsal no ano passado, concorre com a Argentina, a Bósnia e Herzegovina, o Irão, o Japão, o Cazaquistão, Marrocos, a Eslováquia, o Uzbequistão e a Venezuela.

O Benfica está nomeado para melhor clube de futsal feminino do mundo e a portuguesa Ana Catarina Pereira para melhor guarda-redes feminina.