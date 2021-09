Seleção portuguesa de futsal feminino volta a golear Países Baixos

Redação com Lusa

A equipa das quinas prepara-se para a fase de qualificação para o Euro'2022, na qual integra o Grupo 2, com a anfitriã Croácia, a Polónia e a Eslovénia, entre 19 e 24 de outubro.

A seleção portuguesa feminina de futsal goleou esta quarta-feira os Países Baixos, novamente por 6-0, no segundo de dois jogos de preparação disputados no Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de Luso.

Após golear as neerlandesas na terça-feira, pelo mesmo resultado, as lusas impuseram-se esta quarta-feira com golos de Cátia Morgado, aos cinco minutos, Tânia Sousa (18'), Inês Fernandes (19'), Janice Silva (23'), Ana Pires (28') e Pisko (40').

A fase final da competição vai reunir somente os vencedores de cada uma das poules em competição.