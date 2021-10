Seleção portuguesa de futsal feminino vence novo particular com Ucrânia

Portugal prepara a participação no grupo 2 da fase de qualificação para o campeonato da Europa, no qual defronta a anfitriã Croácia, a Polónia e a Eslovénia, sendo que apenas o vencedor avança para a fase final, que decorre de 19 a 24 de outubro de 2022 em Kraslovac.

A seleção portuguesa de futsal feminino voltou a vencer a Ucrânia, agora por 4-0, no segundo de dois jogos disputados em Rio Maior, de preparação para o apuramento para o Euro'2022.

Depois de, na quarta-feira, o embate ter resultado numa goleada, por 8-1, o desafio desta quinta-feira foi mais equilibrado, embora sempre com domínio português, apenas contrariado em esporádicos contra-ataques das rivais do Leste Europeu.

O primeiro tento surgiu aos 08 minutos, fruto da pressão ofensiva que resultou num mau alívio, aproveitado para uma triangulação culminada com forte remate de Lídia Moreira, com a bola a ir à trave e a cair já após a linha fatal.

O desperdício português sofreu uma pausa aos 23 minutos, já no segundo tempo, na sequência de um canto com passe atrasado para o disparo de Fifó, que beneficiou do facto da guarda-redes estar algo tapada por várias jogadoras.

Viktoriia Sahaidachna foi, aliás, uma guarda-redes de muitos recursos a evitar um resultado mais volumoso: ainda assim, impotente quando, aos 36 minutos, Ana Pires lhe apareceu pela frente e "fuzilou" para o 3-0.

A dois minutos do fim, e com a Ucrânia a jogar com guarda-redes avançada, uma perda de bola ofensiva permitiu um contra-ataque rápido com Ana Azevedo a atirar para a baliza deserta, aos 39, e sentenciar o encontro.

No computo dos dois jogos, Portugal marcou 12 golos e sofreu somente um neste duplo teste com a Ucrânia.

Portugal prepara a participação no grupo 2 da fase de qualificação para o campeonato da Europa, no qual defronta a anfitriã Croácia, a Polónia e a Eslovénia, sendo que apenas o vencedor avança para a fase final, que decorre de 19 a 24 de outubro de 2022 em Kraslovac.

Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior

Jogo de Preparação

Árbitros: Filipe Duarte e Miguel Castilho

3.º árbitro: Ricardo Fernandes

Cronometrista: Toni Fife

PORTUGAL - UCRÂNIA

Portugal (cinco inicial): Cris, Fifó, Janice Silva, Sara Ferreira e Raquel Santos.

Suplentes: Odete Rocha, Cátia Morgado, Ana Azevedo - Cap., Ana Pires, Ana Catarina Pereira, Taninha, Carla Vanessa, Pisko, Lídia Moreira e Inês Fernandes.

Treinador: Luís Conceição

Golos: Lídia Moreira (8'), Fifó (23'), Ana Pires (36') e Ana Azevedo (39')

Disciplina:

Ucrânia (cinco inicial): Viktoriia Sahaidachna, Anna Shulha, Anastasiia Klipachenko, Alona Kyrylchuk e Iryna Dubytska,

Suplentes: Viktoriia Kyslova, Snizhana Volovenko - Cap., Anna Sydorenko, Kseniia Burlachenko, Yana Dychko e Sofiia Ruban.

Treinadora: Oleg Shaytanov