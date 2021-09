Seleção partiu para o Mundial e O JOGO acompanhou um dia da equipa

Tudo é preparado ao mais ínfimo pormenor, do pequeno-almoço às reuniões antes dos jogos. Porém, também há tempo para a descontração e Vítor Hugo revelou alguns dos segredos do grupo

Trinta e dois dias depois e com mais de três dezenas de treinos pelo meio, a Seleção Nacional de futsal viajou, esta quinta-feira, para Kaunas (Lituânia), onde disputará o Campeonato do Mundo, à procura de melhorar o terceiro lugar conquistado em 2000, na Guatemala, precisamente na primeira participação dos lusos na maior competição de seleções.

O JOGO acompanhou um dia do estágio e testemunhou a preparação minuciosa liderada por Jorge Braz. Do despertar ao deitar tudo é preparado ao detalhe por uma equipa de 16 pessoas. A rotina em Rio Maior, primeiro quartel-general do estágio, foi ligeiramente diferente da de Viseu, mais marcada por uma sucessão de jogos particulares, mas o essencial não mudava.

A equipa acordava entre as 8h30 e as 9h00, tomava o pequeno-almoço logo a seguir e fazia treino na quadra ou trabalho de ginásio até ao almoço. Depois de um período de descanso, seguia-se uma reunião preparatória do encontro em questão ou o treino vespertino. Neste caso, O JOGO seguiu as pisadas do grupo em dia de Portugal-Uzbequistão, que terminou com a única derrota (1-3) nos sete particulares realizados.

Nesta preparação de elite também há espaço para a brincadeira e Vítor Hugo aceitou o desafio de contar alguns dos segredos do grupo. "O Fábio Cecílio nunca se atrasa. É sempre o primeiro a chegar para as reuniões e refeições", revelou. E quem é que não gosta de acordar cedo? "O Tiago Brito e o Bebé demoram um bocadinho a ficar de bom humor", sorri. O staff português inclui um chefe de cozinha e há uma dupla que se delicia nas refeições. "O Pauleta e o André Coelho são os mais comilões. E o Afonso é sempre o último a acabar", termina o guardião do Braga.