Seleção Nacional de padres apurada para a final do Europeu do clero

O jogo que decide a final do Europeu para padres católicos, diante da campeã em título Polónia, realiza-se ainda hoje.

A Seleção Nacional de futsal de padres apurou-se esta quinta-feira para a final do 15.º Campeonato da Europa do clero (Clerigus Cup), depois de bater a Eslováquia por 3-0, marcando encontro com a campeã em título Polónia.

"É uma final muito difícil, intensa e dura. Esperamos ganhar, mas com a consciência de que teremos de dar o nosso melhor para levar de vencida a Polónia", vincou Ivo Coelho em declarações à agência Lusa, após o triunfo nas meias-finais.

No último Europeu, na República Checa, em 2020, a equipa portuguesa alcançou o terceiro lugar.

Agora, em Timisoara, na Roménia, os sacerdotes voltam a estar na luta pelo sexto título, depois de terem vencido Croácia (2-0), Cazaquistão (3-0) e Albânia (4-0), na fase de grupos, bem como o Kosovo (7-0), nos quartos de final.

A 15.ª edição da prova, criada em 2003 e denominada Clerigus Cup, decorre na Roménia, até sexta-feira.

A Seleção Nacional junta 14 párocos de diferentes dioceses do país, como Braga, Porto, Viana do Castelo e Vila Real, e disputa o Europeu de Quinas ao peito, com equipamentos oferecidos pela Federação Portuguesa de Futebol em 2020.