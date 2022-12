Seleção Nacional de futsal feminino prepara Euro'2023 com 15 jogadoras. Confira

Redação com Lusa

O selecionador português feminino de futsal, Luís Conceição, convocou esta quarta-feira 15 jogadoras para um estágio de preparação para o Europeu de 2023, que se vai disputar em Debrecen, na Hungria.

Inês Matos, do Benfica, é única jogadora sem internacionalizações entre as 15 chamadas para o estágio, que se vai realizar de 11 a 15 de dezembro, em Rio Maior.

No penúltimo dia do estágio está previsto um jogo-treino, com adversário ainda a definir.

Vice-campeã nas duas primeiras edições, ambas realizadas em Gondomar, a equipa das Quinas vai lutar pelo troféu com a bicampeã Espanha, a Ucrânia e a anfitriã Hungria, numa fase final que se disputa de 16 a 19 de março de 2023.

Lista de convocadas:

Guarda-redes: Ana Catarina (Benfica), Odete Rocha (Nun'Álvares) e Marta Costa (Benfica).

Ala/Pivô: Angélica Alves (Benfica), Inês Matos (Benfica) e Sara Ferreira (Benfica).

Universal: Ana Azevedo (Santa Luzia) e Ana Sofia Gonçalves (Benfica).

Fixo: Inês Fernandes (Benfica).

Pivô: Carla Vanessa (Nun'Álvares).

Ala: Cátia Morgado (Nun'Álvares), Pisko (Nun'Álvares), Carolina Rocha (Novasemente), Helena Nunes (Benfica) e Janice Silva (Benfica).