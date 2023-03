Seleção Nacional de futsal à procura de mais uma vitória

A seleção portuguesa de futsal defronta terça-feira a Bielorrússia

A seleção portuguesa de futsal defronta terça-feira a Bielorrússia, no último jogo da fase de qualificação para a Ronda de Elite de acesso ao Campeonato do Mundo 2024.

Apesar da qualificação já estar garantida, Afonso Jesus, que conta com 41 internacionalizações, quer somar mais uma vitória para terminar esta fase sem sofrer qualquer derrota.

"Estamos habituados aos maiores palcos do futsal e encaramos cada dia de trabalho como se do último se tratasse. Acho que esta tem sido a chave do sucesso desta equipa ao longo destes anos. Vamos jogar com a Bielorrússia pensando única e exclusivamente na vitória", declarou o jogador português à Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A equipa comandada por Jorge Braz lidera o Grupo 4 de qualificação com nove pontos. Em segundo lugar está a Lituânia com três pontos e a Bielorrússia, que conta com menos um jogo, está em último com zero pontos.