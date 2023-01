Seleção feminina de futsal voltou a perder frente a Espanha

Mais um particular tendo em vista o Europeu.

A seleção portuguesa de futsal feminino perdeu esta quarta-feira, novamente, com a Espanha, pelos mesmos 3-2 da véspera, no segundo e último jogo com a rival ibérica de preparação para a fase final do Campeonato da Europa de 2023.

No segundo teste ante as campeãs da Europa, em Jaraiz de la Vera, Portugal evidenciou sinais de evolução, porém não conseguiu evitar novo desaire, depois de ter recuperado de desvantagem de dois golos.

Num primeiro tempo disputado em ritmo intenso, as espanholas marcaram por Dany, aos 15 minutos, com remate de fora da área, num período em que as lusas acertaram duas vezes no poste, por Inês Esteves e Fifó.

Irene Samper, aos 26, ampliou para 2-0, Portugal reagiu com dois golos no espaço de um minuto, aos 30 e 31: primeiro, Inês Matos e depois Janice Silva reabriram a discussão do desafio.

Uma desatenção da defesa foi, no entanto, aproveitada por Vane Sotelo fazer o 3-2 final para a Espanha.

Portugal e Espanha disputam em março a fase final do Europeu de futsal, entre 17 e 19, em Debrecen, Hungria, anfitriã e participante no quadrangular que conta ainda com a Ucrânia.

O sorteio das meias-finais vai decorrer em 24 de janeiro.