Seleção feminina de futsal volta a ganhar à Rússia em teste para o Europeu

A seleção portuguesa feminina de futsal venceu a Rússia, por 5-2, no segundo de dois jogos de preparação para o Euro2022, que decorrerá em março em Gondomar.

Um dia depois do mais equilibrado 3-2, a equipa das "quinas" voltou a impor-se ao conjunto do Leste da Europa, uma das quatro semifinalistas do próximo Europeu, num êxito que começou a ser desenhado logo aos 20 segundos, com golo de Sara Ferreira.

As russas ainda empataram, por Pravdina, aos nove minutos, antes de Janice devolver a vantagem a Portugal, no minuto seguinte: Inês Fernandes, infeliz com um golo na própria baliza, aos 12, consentiu o 2-2.

Portugal ainda foi a tempo de ir na frente para o intervalo, com tento de Ana Azevedo, aos 20.

Na etapa complementar, Cátia Morgado, aos 27, e Débora Lavrador, aos 33, marcaram e consolidaram um resultado mais robusto.

O Pavilhão Multiúsos de Gondomar volta a receber a final four do Europeu, de 25 a 27 de março, sendo que o sorteio das meias-finais vai decorrer em 28 de janeiro, durante o Europeu masculino.

Portugal, a campeã Espanha, Rússia e Ucrânia são as quatro semifinalistas em competição.