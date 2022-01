Seleção feminina de futsal vence Rússia em preparação para o Euro'2022

Portugal, a campeã Espanha, Rússia e Ucrânia são as quatro semifinalistas em competição

A seleção portuguesa feminina de futsal venceu a Rússia, por 3-2, no primeiro de dois jogos de preparação para o Euro'2022, que decorrerá em março em Gondomar.

Portugal adiantou-se no marcador aos sete minutos numa obra-prima de Sara Ferreira, que fintou duas adversárias, evitou a guarda-redes e depois fez um "túnel" à quarta adversária.

O empate das russas surgiu por Ekaterina Samoilova, aos 12 minutos, num canto atrasado culminado com um "míssil" de longa distância.

No primeiro ataque após o reatamento, Sara arrastou duas adversárias na direita e isolou Janice que, sozinha na zona frontal, fez o 2-1.

O conjunto do Leste da Europa voltou a igualar, novamente com um forte remate, agora após uma triangulação rápida, aos 25 minutos, concluída por Alemaikna na zona frontal, com a bola a passar entre as pernas da guarda-redes lusa.

Aos 34, Inês Fernandes surgiu a dois metros da baliza a emendar um cruzamento de Ana Pires na direita, garantindo o triunfo das portuguesas.

As equipas voltam a encontrar-se quarta-feira em Vila do Conde.

O Pavilhão Multiúsos de Gondomar volta a receber a final four do Europeu, de 25 a 27 de março, sendo que o sorteio das meias-finais vai decorrer em 28 de janeiro, durante o Europeu masculino.