Seleção feminina de futsal vence Espanha por 1-0 na preparação para o Europeu

A seleção portuguesa feminina de futsal venceu hoje a Espanha por 1-0 no segundo de dois jogos particulares de preparação para o Campeonato da Europa, que vai decorrer em Gondomar, entre 25 e 27 de março.

Um golo de Ana Pires, aos nove minutos, a concluir um contra-ataque com assistência de Pisco, resolveu a partida a favor das lusas, que na véspera tinham perdido ante as rivais ibéricas por 5-2.

No Pavilhão Municipal Professor António Costeira, em Oliveira de Azeméis, a equipa lusa revelou melhoria em todos os aspetos, num triunfo em que contou também com alguma sorte, uma vez que a Espanha enviou três bolas aos ferros.

"Melhorámos na forma de competir, sendo mais acutilantes e agressivos do que ontem. Com as forças equilibradas, saber competir fez a diferença. Corrigimos os erros e fomos bem melhores. Uma vitória sem sofrer golos é importante, mas não nos podemos entusiasmar em exagero", advertiu o selecionador, Luís Conceição.

No Europeu, Portugal vai disputar o título com a Espanha, Rússia e Ucrânia.