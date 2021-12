Seleção de futsal goleada em Málaga no segundo particular com a Espanha

Portugal foi goleado este domingo por 6-0.

A seleção portuguesa de futsal sofreu este domingo uma derrota pesada num particular frente a Espanha, ao ser goleado por 6-0 em Málaga, um dia depois de um resultado bem mais equilibrado entre as duas seleções.

No sábado, também num particular, a formação espanhola bateu Portugal por 4-3, com o golo do triunfo a ser alcançado nos segundos finais, um resultado bem diferente do que acabou por suceder hoje.

Ao intervalo, a Espanha vencia por 1-0, com um golo de Raúl Campo, aos 11 minutos, acabando a segunda parte por ser de "pesadelo" para a equipa de Jorge Braz, atual campeã mundial.

Catela (24 minutos), Cecilio (25), Chino (29), Esteban (31) e Antonio (35) construíram a goleada para os espanhóis, naquele que foi o último jogo de Portugal antes da divulgação da lista de convocados para a fase final do Euro'2022, que vai decorrer nos Países Baixos entre 19 de janeiro e 06 de fevereiro do próximo ano.

Destaque ainda para Tiago Brito, que se tornou no 17.º jogador da história a atingir a marca das 100 internacionalizações pela seleção de futsal.