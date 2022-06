Selecionador de futsal feminino assume candidatura de Portugal ao Euro'2022

O selecionador português de futsal feminino, Luís Conceição, assumiu que as vice-campeãs em título são candidatas à conquista da segunda edição do Europeu, que vai decorrer entre 1 e 3 de julho, em Gondomar.

"Seja em casa ou fora, Portugal tem-nos habituado a querer sempre muito estar presente nas grandes competições, participar nas finais e lutar pelos títulos. Seremos sempre um dos candidatos, naturalmente. O fator casa pode ajudar-nos e esperamos também que o público adira em massa e nos apoie. Pedimos às pessoas de Gondomar que nos venham dar aquela forcinha extra importante nestes momentos", observou o técnico, na conferência de imprensa de anúncio da convocatória, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Nove vice-campeãs continentais em 2019 fazem parte da lista de 14 eleitas, casos da guarda-redes Ana Catarina, da fixo Inês Fernandes, das universais Ana Azevedo e Pisko, das alas Cátia Morgado, Fifó e Sara Ferreira e das pivot Carla Vanessa e Janice Silva.

"As dificuldades são sempre positivas, porque o leque de jogadoras e a qualidade têm aumentado. Nos últimos anos, temos tido cada vez mais opções válidas para nos poder ajudar neste objetivo e isso é sempre positivo", comentou Luís Conceição, de 45 anos.

As vice-campeãs europeias vão concentrar-se em Oliveira de Azeméis para arrancarem os trabalhos na segunda-feira, numa altura em que Benfica, tetracampeão nacional e vencedor da Supertaça, e Nun'Álvares, detentor da Taça de Portugal e da Taça da Liga, ainda estão a discutir a final da edição 2021/22 do campeonato à melhor de cinco jogos.

"Podemos olhar as coisas de duas formas e temos de olhar também para o lado positivo. Sabemos que o facto de os jogos estarem próximos uns dos outros no final desta época pode trazer algum desgaste, mas, por outro lado, elas virão de jogos de grande exigência e com grande ritmo competitivo. Isso pode ajudar-nos a enfrentar o Europeu", afiançou.

Vencedoras da fase regular, as encarnadas lideram por 2-1 a decisão do play-off e podem lograr o penta no domingo, caso triunfem no pavilhão do clube de Fafe, cenário que poderá influenciar a próxima semana de trabalho das pupilas de Luís Conceição.

"A nossa missão é ter as coisas organizadas e estruturadas. Caso o campeonato termine no fim de semana seguinte, trabalharemos com algumas atletas da seleção de sub-21, que também vão ter uma competição importante a seguir, que é o Mundial universitário. Se ficar resolvido ao quarto jogo, iremos concentrar-nos já com o grupo todo", explicou.

A exclusão das seleções russas das competições sob tutela da UEFA e a indefinição em torno da participação da Ucrânia, afetada pela ofensiva militar da Rússia, justificou o adiamento do torneio, que estava calendarizado para decorrer no fim de semana de 25 a 27 de março, no Pavilhão Multiusos de Gondomar, e mantém três dos quatro finalistas.

A Hungria, repescada pela UEFA para substituir a Rússia, vai ser adversária de Portugal nas meias-finais, agendadas para 1 de julho, às 21h30, quatro horas e meia depois de a Espanha, detentora do título, medir forças com a Ucrânia no primeiro duelo da fase final.

"Não jogamos há muito tempo com a Hungria, que foi segunda classificada no grupo da Rússia. É um pouco diferente daquela equipa que encontrámos na preparação do último Europeu, mas é natural. Estes países têm vindo a crescer um pouco, têm mais tempo de preparação e competição e as atletas estão mais preparadas. Com certeza, vão criar imensas dificuldades", advertiu Luís Conceição, que orienta a seleção lusa desde 2014.

O jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares e a final decorrem dois dias depois, às 14h30 e 18h00, respetivamente, no ocaso da segunda edição da prova, estreado nestes moldes em 2019, também em Gondomar, com uma derrota lusa frente à Espanha (0-4).

A programação da equipa das Quinas será anunciada oportunamente pela Federação Portuguesa de Futebol, incluindo um jogo de preparação com a Ucrânia, em 24 de junho, pelas 20h00, no Pavilhão Municipal Professor António Costeira, em Oliveira de Azeméis.

A formação de Luís Conceição qualificou-se para o Campeonato da Europa de 2022 em outubro de 2021, ao vencer o Grupo 2 de apuramento com nove pontos, face às vitórias ante Eslovénia (6-0), Polónia (7-2) e Croácia (16-1), que albergou a poule em Karlovac.