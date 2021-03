Seis equipas desafiam favoritismo de Benfica e Sporting na Taça da Liga

Seis equipas de futsal desafiam o favoritismo do Sporting e do Benfica na Taça da Liga.

Seis equipas de futsal desafiam o favoritismo do Sporting e do Benfica na Taça da Liga, competição "talhada" para os grandes que arranca na quinta-feira, em Sines, com os primeiros dois jogos da "final a oito".

As regras determinam que os dois primeiros classificados do campeonato não se podem defrontar entre si nos quartos-de-final da prova que coloca frente a frente os oito primeiros da primeira volta, o que, segundo o treinador do Fundão, que defronta na quinta-feira o Eléctrico no encontro de abertura, eleva as dificuldades dos restantes participantes.

"Todas as equipas, excetuando Benfica e Sporting, terão sempre muitas dificuldades em conquistar a Taça da Liga. Fazendo uma análise simples, qualquer uma das outras equipas terá de vencer Benfica e Sporting num espaço de quatro dias para conseguir a vitória na prova", comentou um dos técnicos responsáveis do Fundão, Nuno Couto, em declarações ao site da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Isso torna a tarefa "difícil", mas "não retira a ambição" ao clube do distrito de Castelo Branco, que segue num surpreendente terceiro lugar na I Liga e promete fazer "tudo para jogo a jogo evoluir na prova e chegar ao jogo da grande decisão", no domingo.

"O Fundão é uma equipa com estatuto no futsal português. Mais uma vez, garantimos a presença na fase final desta competição e queremos, com toda a legitimidade, participar com o objetivo de disputar o troféu, sabendo das dificuldades que teremos para que isso aconteça", assumiu Nuno Couto.

Pela frente, o Fundão terá o Eléctrico, uma equipa que teve "duas prestações muito positivas" nas edições anteriores da prova, às quais pretende "dar continuidade", apesar de enfrentar "um adversário que é uma referência do futsal em Portugal" e que tem "um plantel recheado de grandes atletas", disse o treinador, Kitó Ferreira.

"É fundamental que cheguemos a esse jogo com os índices elevados em todas as dimensões que um jogo de futsal exige, que sejamos fiéis aos nossos princípios e valores e que respondamos corretamente à obrigação da responsabilidade de trazer o emblema do Eléctrico de Ponte de Sôr ao peito", assinalou o técnico dos alentejanos.

Mais tarde, a partir das 21:00, o Viseu 2001 defronta o Módicus, num encontro que dará acesso a uma meia-final, previsivelmente, frente ao Benfica, desde que as "águias" levem de vencida, na sexta-feira, os Leões de Porto Salvo.

Apesar da perspetiva de um embate com o Benfica, um dos técnicos responsáveis do Modicus, Ricardo Ferreira, garante que a sua equipa está neste momento focada "apenas no encontro com o Viseu 2001".

"Temos de estar focados nisso, porque se trata de uma autêntica final. Só quando passarmos os quartos-de-final é que começamos a pensar nas meias-finais, porque ainda ambicionamos ficar até domingo" para disputar a final, assumiu Ricardo Ferreira.

Menos habituado aos grandes palcos, o Viseu 2001 estará numa "final a oito" pela primeira vez, motivo pelo qual existe a noção de que aquilo que conseguir fazer "ficará gravado na história do clube" e o conjunto beirão assume o objetivo de "chegar, no mínimo, às meias-finais", garantiu o treinador, Paulo Fernandes.

"Como não temos experiência neste tipo de provas, precisamos de estar ao nosso melhor nível e de conseguir pôr em prática tudo aquilo que temos vindo a trabalhar. Acredito que depois do apito inicial a equipa irá dar uma prova das suas reais capacidades", disse o técnico do atual nono classificado da I Liga.

A "final a oito" da Taça da Liga de futsal disputa-se entre quinta-feira e domingo no Pavilhão Multiusos de Sines, colocando frente a frente os oito primeiros classificados no final da primeira volta do campeonato da I Liga.

O Eléctrico (5.º classificado após a 15.ª jornada) defronta na quinta-feira o Fundão (6.º), a partir das 18:00, antes de o Viseu 2001 (4.º) enfrentar o Modicus (3.º) em encontro com início marcado para as 21:00.

Na sexta-feira é a vez de Portimonense (8.º) e Sporting (1.º) se defrontarem às 18:00, antes de os Leões de Porto Salvo (7.º) discutirem com o Benfica a última vaga nas meias-finais, a partir das 21:00.