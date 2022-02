"Segredo para vencer o Euro? Os clubes trabalham muito bem e é muito mais fácil"

Tomás Paçó a celebrar a vitória de Portugal no Europeu de 2022

Declarações do fixo da Seleção Nacional em reação à segunda conquista consecutiva do troféu do Campeonato da Europa, alcançada este domingo, frente à finalista Rússia

Mudança de atitude: "Entrámos um pouco desconfiados com o jogo. Isso fez a Rússia crescer um bocadinho. Mas depois marcamos o golo e ganhamos confiança e acho que o segredo foi esse. Conseguimos começar a impor o nosso jogo."

Segredo para a forma: "Foi a preparação que tivemos nestes dias, a preparar o Europeu. O trabalho no clube é espetacular. E isso é o segredo de Portugal. Os clubes trabalham muito bem e quando chegamos aqui é muito mais fácil."

Apoio dos adeptos: "Começamos os jogos sem público. Depois, quando começou a haver público, quando começaram a cantar o hino, arrepiei-me sempre. Hoje confesso deitei uma ou duas lágrimas a cantar. Este apoio é incrível."