"Se o Sporting já tem a hegemonia no futsal em Portugal? Já tem há muito tempo"

Declarações do treinador leonino Nuno Dias após o Sporting-Benfica (4-3) na final da Taça de Portugal de futsal

A vitória na Taça de Portugal: "Não tem a ver com ser a quarta Taça consecutiva, tem a ver com mais uma conquista e da maneira como foi, inteiramente justa. Tivemos o percurso mais difícil, mas também com mais qualidade a todos os níveis. Eliminámos o Sporting de Braga com uma goleada em Braga, tínhamos ganho ao AMSAC, depois eliminámos o Candoso, o Quinta dos Lombos, agora o Benfica, ou seja, todo o trajeto merecia terminar desta forma. Estou obviamente muito contente, orgulhoso e sinto-me um privilegiado por liderar este grupo, ter comigo pessoas extraordinárias, jogadores, "staff", toda a gente que muito faz para que os títulos se vão acrescentando jornada após jornada. Não é normal o número de conquistas, já são tantas e a sede de vitória continua a mesma, como se não tivéssemos ganho nada. Isso chama-se pertencer a um grupo de campeões."

A Liga dos Campeões: "Não considero uma desilusão ser medalha de prata [na Liga dos Campeões]. Quem me dera que em todas as modalidades e todas as competições que existirem, Jogos Olímpicos, Campeonatos da Europa, "Champions", o que seja, que equipas portuguesas consigam alcançar medalhas de prata. É sinal que estão nas decisões, estão nas finais para decidir títulos e ser o segundo classificado da Europa não é desilusão nenhuma, é motivo de orgulho pelo trajeto que se conseguiu para lá chegar."

Hegemonia: "Se o Sporting já tem e hegemonia no futsal em Portugal? Já tem há muito tempo! O Sporting conquistou os últimos sete títulos nacionais. Sete! Falar em hegemonia numa altura destas é mais do que lógico, mas claro que as coisas não duram sempre e ninguém ganha sempre. Vai haver um momento em que nós não vamos conseguir ganhar. Mas vamos trabalhar no sentido de o conseguir cada vez mais vezes, repetidamente, e acho que o Sporting é o expoente máximo do futsal português de alguns anos a esta parte, não é de agora."