João Matos, jogador do Sporting

Declarações de João Matos, no final do encontro com o Benfica (4-3)

Título: "Foi uma época brilhante para nós; neste caso, para mim, porque tive seleção, mais ainda, mas foi das épocas mais dolorosas da minha carreira: setenta e muitos jogos. Foi duro, mas esta recompensa extraordinária é deles, destes adeptos, que ajudaram muito. Não era um jogo fácil e esta força deles fez com que fôssemos bicampeões."

Ambiente no banco: "A estrelinha faz parte de quem a procura, de quem é trabalhador, dedicado. Não que o adversário não o seja, mas nós este ano merecíamos, por tudo o que trabalhámos, por tudo o que conquistámos, também. São duas épocas seguidas a fazer o pleno nacional, isso é uma marca extraordinária para o Sporting."

Duas mãos cheias de títulos: "Se há 15 anos me perguntassem se ia ganhar estes títulos todos... era impensável, não sonhava com isto. O que é certo é que esta é uma família maravilhosa, uma equipa extraordinária. Estou muito agradecido ao Sporting."