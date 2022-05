Declarações de Alex Merlim, jogador do Sporting, após a final da Liga dos Campeões de futsal perdida (4-0) para o Barcelona.

Análise ao jogo: "Infelizmente, hoje a bola não entrou. Tivemos uma boa primeira parte, criámos várias oportunidades, mas a bola não entrou. Depois, eles fazem 1-0, 2-0, o terceiro golo foi um golpe muito duro no começo da segunda parte. Parabéns à nossa equipa, que não desistiu, buscou sempre estar dentro do jogo, apesar da dificuldade. Este jogo é assim mesmo. Se não conseguimos meter a bola na baliza, é impossível ganhar. Dar os parabéns ao Barcelona e nós ainda temos muita coisa para ganhar esta época, está aí uma Taça de Portugal e um campeonato."

Palavra aos jovens do Sporting: "O desporto é assim. Se entrarmos neste desporto para ganhar sempre, estamos no desporto errado. Com a idade deles [os jogadores mais jovens do Sporting] já ganharam tudo. Disse-lhes para imaginarem os adversários, como ficaram também quando eles [jogadores do Sporting] ganharam. É levantar a cabeça. Eu já tive a idade deles, é levantar a cabeça o mais rápido possível, que no próximo fim de semana já temos um jogo."