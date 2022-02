Rússia vence Ucrânia e apura-se para a final do Europeu

Mais do que o mediatismo em torno de uma meia-final de um Europeu de futsal, era o clima de tensão internacional entre os dois países, com contingentes militares junto da fronteira, que marcava este embate

A Rússia apurou-se para a final do Europeu'2022 de futsal, ao derrotar a Ucrânia, por 3-2, esperando agora o adversário, que sairá da meia-final entre Portugal, campeão europeu e mundial em título, e Espanha.

Os russos Sokolov (02), Afanasyev (15) e Niyazov (31) apontaram os golos que deram a passagem ao encontro decisivo da prova do torneio continental, enquanto Siryi (16) e Abaskhyn (35) reduziram para os ucranianos, que procuraram a igualdade até ao fim.

Mais do que o mediatismo em torno de uma meia-final de um Europeu de futsal, era o clima de tensão internacional entre os dois países, com contingentes militares junto da fronteira, que marcava este embate, mas, na Ziggo Dome, em Amesterdão, o ambiente acabou por ser pacífico, exceto no hino russo, ao qual alguns ucranianos viraram costas.

Muitos adeptos ucranianos estiveram presentes, com um forte apoio à sua equipa, ao contrário dos russos, em número mais reduzido no pavilhão, onde o conjunto liderado por Sergey Skorovich "abriu" precocemente o marcador, aos dois minutos, por Sokolov.

O jogador russo rematou de longe, num disparo que sofreu alguns desvios, tendo a Rússia ampliado a vantagem aos 15, por Afanasyev, a receber uma bola do guardião Putilov, já na recarga, depois de uma primeira tentativa de cabeça, à trave da baliza.

O jogo corria de feição à Rússia, mas a Ucrânia respondeu logo de seguida, aos 16, por Siryi, num potente remate sem hipóteses para Putilov, reduzindo a diferença antes do intervalo, antes de uma segunda parte que manteve o encontro atrativo e equilibrado.

Niyazov, com um fantástico remate acrobático, voltou a ampliar a vantagem russa, aos 31 minutos, mas a Ucrânia tornou a responder, aos 35, já com guarda-redes avançado, desempenhado por Shoturma, que atirou para Abakshyn desviar o esférico de Putilov.

Nos últimos instantes, a Ucrânia tentou ao máximo alcançar, pelo menos, a igualdade e atirar a partida para prolongamento, destacando-se uma ocasião soberana falhada por Shoturma, de grande penalidade, ao permitir a defesa a Putilov.

A final da competição continental está aprazada para domingo, às 17:30 locais (16:30 em Lisboa), depois do encontro de atribuição dos terceiro e quarto lugares, que contará com a Ucrânia, tendo início às 14:30 (13:30), ambos na Ziggo Dome, em Amesterdão.