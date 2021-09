Rússia goleia Egito com hat-trick do benfiquista Chiskala no arranque do Mundial

Jogador do Benfica inscreveu o próprio nome por três vezes na lista de marcadores do primeiro jogo da atual edição da competição. Portugal estreia-se esta segunda-feira

A Rússia goleou, este domingo, o Egito, por 9-0, no primeiro jogo do campeonato do mundo de futsal, que vai ser disputado na Lituânia até 3 de outubro, com um "hat-trick" do jogador do Benfica Ivan Chiskala.

O ala "encarnado" marcou três dos golos da seleção russa, que alcançou a goleada com tentos de Sergey Abramov (dois), Artem Antosjkin, Ruslan Kudziev e Ivan Milovanov e um autogolo de Elashwal. No outro jogo da primeira ronda do Grupo B, Guatemala venceu o Uzbequistão, por 5-4.

A Seleção Nacional, campeã da Europa em título, estreia-se na competição na segunda-feira, frente à Tailândia, em Kaunas, às 18 horas (Lisboa), após o embate entre Marrocos e Ilhas Salomão, relativo ao jogo inaugural do Grupo C.